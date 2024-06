Stiri pe aceeasi tema

- Suprafața afectata este pe 40-50 de metri patrați. Nu sunt victime. Au fost efectuate verificari in interior. Pompierii spun ca destinația cladirii este, magazin, sala fitness și sala de evenimente.Salvatorii procedeaza la decopertarea elementelor de fațada și acoperiș

- Poliția din Cluj a descoperit cazuri de nerespectare a legislației in domeniul vanatorii și al armelor in comuna Cuzdrioara. In data de 27 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

- Locuitorii din Moara au la dispoziție un nou centru medical construit de primaria acestei comune printr-un proiect finanțat de Compania Naționala de Investiții, in valoare de șase milioane de lei. Inaugurarea oficiala a noului centru medical din Moara, care va funcționa ca un ambulatoriu, a avut ...

- Producția de grau ar scadea. Analiștii Comisiei Europene estimeaza pentru 2024 ca fermierii romani vor genera in jur de de 24,5 milioane de tone de cereale, adica in jur de 8,8% din producția totala a UE, scrie economica.net . Din aceasta cantitate, grau va fi in jur de 9,4 milioane de tone și porumb…

- Pompierii de la Detașamentul Turda, alaturi de sateni și angajați ai Ocolului Silvic, au intervenit, duminica, aproape 10 ore, la un incendiu de vegetație uscata in satul Surduc, comuna Iara, care a afectat 40 de hectare de teren. „Obosiți, dar fericiți ca au putut sa iși duca la bun sfarșit misiunea!…

- Incendiu la Havarna. Vegetația uscata și stufarișul pe o suprafața de aproximativ 10 hectare s-au facut scrum La Havarna a intervenit un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Darabani și Serviciul Voluntar din comuna pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și stufariș pe o suprafața de aproximativ…

- Nu ne potolim și parjolim in continuare terenurile agricole. Pompierii abia mai fac fața incendiilor de vegetație. Un astfel de incendiu s-a intins seara trecuta pe o suprafața de 10 hectare de teren la Dumbrava. „Echipajul de la Garda Gilau a intervenit pe raza localitații Dumbrava, unde sunt raportate…

- Asociația Ecoassist, inițioatoarea mișcarii Plantam fapte bune in Romania, va invita sambata, 23 martie 2024, la o acțiune de plantare in localitatea Filpișu Mare, comuna Breaza, din Reghin.Suprafața totala impadurita va fi de 4,8 hectare, dintre care 1,3 hectare se vor planta cu voluntari, iar restul…