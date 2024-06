Stiri pe aceeasi tema

- Familia Raisei, copila de doi ani din Dolj, trece prin momente cumplite. Se pregatește sa o inmormanteze pe fetița, in timp ce fratele micuței a fost luat, zilele trecute, de urgența de catre autoritați. A ajuns in plasament, iar acum, Cristina, mama celor doi copii, spune ca nu iși poate lua fiul acasa.

- Crenguța, mama verișorului acuzat ca a ucis-o pe Raisa, a facut noi declarații șocante. Femeia spune ca nu ii vine sa creada ca fiul ei a fost in stare sa o ucida pe copila, in condițiile in care știa ca era apropiat de ceilalți verișori. Fetița va fi condusa maine pe ultimul drum.

- Raisa, fetita de 2 ani si 5 luni din comuna Breasta, judetul Dolj, care a fost gasita moarta in urma cu doua zile, a decedat dupa ce verisorul ei, de 15 ani, i-ar fi aplicat mai multe lovituri de cutit si apoi ar fi strangulat-o cu o funie din material textil.

- Cazul din Dolj a starnit revolta in intreaga țara, dar mai ales in familia Raisei, fetița ucisa și abandonata intr-o rapa. Principalul suspect este varul ei in varsta de 15 ani. Acesta a fost intrebat de familie unde este fetița, iar raspunsul pe care l-a dat a fost halucinant. Fetița a fost filmata…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Familia Raisei nu iși poate reveni din șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta. Parinții ei vor sa se faca dreptate, indiferent despre cine se va dovedit ca este vinovat. Cei doi nu cred ca verișorul copilei ar fi acționat singur și sunt convinși ca exista și altcineva implicat.

- Mama Raisei, fetița in varsta de doi ani care a fost gasita fara suflare in Dolj, a facut marturisiri șocante. Femeia crede ca un alt adult ar fi contribuit la moartea micuței. Iata ce declarații neașteptate a facut!

- O mama, o bunica și doua fete minore in varsta de 2 și de 5 ani din județul Satu Mare au fost internate in stare grava la Spitalul Județean dupa ce s-au spalat pe cap cu șampon deparazitar pentru oi care conține un compus organo-fosforic. Fetița de 5 ani se afla in acest moment intubata […]