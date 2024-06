O tânără a sunat la poliție după ce soțul a amenințat că o împușcă Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Ilia au fost sesizați duminica seara, aproape de miezul nopții, prin 112, de catre o tanara de 23 de ani din localitatea Poganești, județul Hunedoara, cu privire la faptul ca soțul ei, in varsta de 27 ani, pe fondul unor discuții in contradictoriu, a amenințat-o ca o omoara […] Articolul O tanara a sunat la poliție dupa ce soțul a amenințat ca o impușca a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a amenintat sotia cu un pistol. Femeia, o tanara de 23 de ani, a cerut ajutorul politistilor. Agentii au emis ordin de restrictie pe numele barbatului si i-au deschis dosar penal pentru detinere ilegala de arma neletal, supusa autorizarii. El a fost retinut 24 de ore, conform news.ro. ”Politistii…

- Pe fondul unui scandal dintre doi tineri, soț și soție, din localitatea Poganești, județul Hunedoara, soțul a scos o arma amenințandu-și soția ca o va omori. Inspaimantata, femeia a reușit sa anunțe, la numarul de urgența 112, iar oamenii legii, au intervenit rapid. Tanarul a fost reținut și cercetat,…

- Doi copii, de 13 si 7 ani, din localitatea damboviteana Grozavesti, au sunat la 112 sa anunte ca o persoana este sechestrata, iar la verificarile facute de politisti s-a constatat ca alerta era falsa, copiii erau in siguranta acasa, iar parintii minorilor au fost amendati, informeaza, joi, Inspectoratul…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de lipsire de libertate și au documentat activitatea infracționala a doi barbați, din comuna Motoșeni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului. Unul dintre…

- La data de 21 mai 2024, in jurul orei 03:50, polițiștii au oprit in trafic, pe raza municipiului Deva, autoturismul condus de un barbat de 48 de ani, din comuna Gurasada. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,45 mg/l, alcool pur in aerul expirat. …

- Sambata, 13 aprilie 2024, in jurul orei 22.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Aiud au fost sesizați de catre o femeie de 54 de ani, din localitatea Lopadea Veche, cu privire la faptul ca a fost agresata de soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in timp…

- In perioada 30 martie – 1 aprilie 2024, polițiștii au facut verificari in traficul hunedorean unde, in urma controlului, au stabilit ca o serie de șoferi s-au urcat la volan in stare de ebrietate. Pe un șofer din Valișoara, oamenii legii l-au gasit dormind in mașina parcata pe contrasens. Iata…

- Un barbat din Gorj este anchetat de polițiști, dupa ce, ieri, a pornit o drujba și a amenințat ca iși va taia soția. Polițiștii din Novaci au fost sesizați prin apel 112, de o femeie, din comuna Bengești Ciocadia, sat Balcești, ca are un conflict cu sotul sau. Acesta se manifesta agresiv pe fondul consumului…