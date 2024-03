Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul detergentului contrafacut, dar și a altor produse falsificate, poate lua amploare in Romania, deoarece nu exista verificari amanunțite ale autenticitații și calitații marfurilor.

- Controalele derulate de autoritatile fiscale la persoane fizice au luat amploare in ultimii cinci ani si doar in primele trei trimestre din 2023 s-a inregistrat o crestere de peste 80% fata de anul precedent, iar cele 127 de decizii de impunere au insumat o valoare totala de 53,5 milioane de lei, reiese…

- Botoșani: Aproape anual, in jur de zece minore aduc pe lume un copil. De ce a luat amploare fenomenul mamelor minore Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de mame minore. Specialiștii in sanatate și asistența social spun ca de vina pentru aceasta statistica sumbra sunt lipsa…

- Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de mame minore. Specialiștii in sanatate și asistența social spun ca de vina pentru aceasta statistica sumbra sunt lipsa educației sanitare, saracia și problemele familiale. Soluțiile sunt, deocamdata, doar pe hartie.

- In cursul zilei de azi, un cutremur s-a produs in Romania! Seismul a avut loc astazi, pe data de 29 ianuarie 2024. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 15:59:08 (ora locala a Romaniei).

- Costul vieții in Cluj-Napoca pentru o familie cu patru membri este de peste 10.000 de lei pe luna. Cel mai scump oraș din țara nu este Clujul – acesta ocupand abia pe locul trei la nivel național.

- Hunedoara s-a numarat printre cele mai industrializate județe din Romania, in secolul al XX-lea, iar combinatele, uzinele și minele și-au lasat amprenta nociva peste orașe. Declinul industriei grele a revitalizat insa natura in cele mai poluate zone din trecutul Hunedoarei.

- Fenomenul ciudat care ia amploare: turiștii straini evita Romania, chiar daca țara noastra are un potențial uriașTurismul romanesc s-a apropiat anul trecut de nivelurile de referinta din 2019 si chiar a depasit acest reper pe unele segmente, insa atragerea de turisti