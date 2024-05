Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, vrea sa le demonstreze partenerilor de coaliție din Partidul Național Liberal (PNL) ca este un bun coleg și va prelua mesajul lor electoral, “prin noi inșine”, in toate campaniile. Primul exemplu este…

- Ilustrație: Marian Avramescu Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care viseaza la un nou mandat de edil-șef, poate sa mai ia o pauza de la dat fara numar in campania electorala cu banii “din donații”. La cat de mult o ajuta președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu,…

- Intr-un interviu acordat pentru Turnul Sfatului , Ștefan a explica de ce nu crede ca noua lege care interzice salile de ”pacanele” in localitațile cu mai puțin de 15.000 de rezidenți nu rezolva problema, ba chiar ar putea-o agrava.Acesta susține ca oamenii de la sate vin in oraș sa joace, pentru ca…

- Medicul Catalin Cirstoiu a declarat, miercuri seara, la B1TV, ca nu iși pune problema sa se retraga din cursa electorala de la București. Candidatul PSD-PNL este in centrul unui scandal mediatic de mai bine de o saptamana, dupa ce jurnaliștii HotNews au dezvaluit ca managerul Spitalului Universitar…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a afirmat reprezentantii actualei coalitii incearca sa blocheze jocul si sa spuna “suntem noi si fara noi nu se poate”, dar a adaugat ca se poate si fara ei. El a subliniat ca niciodata nu a mai fost o situatie ca sa nu fie cunoscuti candidatii marilor…

- Deficitul bugetar a crescut semnificativ in primele doua luni ale anului, insa premierul Marcel Ciolacu nu pare ingrijorat. Acesta a spus ca au existat niște plați la Ministerul Apararii și este inceput de an. „Nu e nicio problema. In fiecare an in ianuarie și februarie, vine cataclismul. Nu e nicio…

- Ilustrație: Marian Avramescu Astazi, democrația capitalista alaptata de comunismul de dinainte de anul 1989 aniverseaza 94 de primaveri cu Ion Iliescu. Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, i-a pregatit lui Ion Iliescu un șirag de covrigi intariți de Buzau, care sa-i…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, se intoarce la originile actualului partid stat dominant, ca doar nu degeaba a purtat atația ani titlul de revoluționar al covrigilor de Buzau. Marcel Ciolacu este conștient ca un pesedist cu PDSR și…