- In fiecare an, la 1 aprilie, intreaga lume marcheaza Ziua Internationala a Pacalelilor, un prilej universal pentru oameni de a face surprize prietenilor si apropiatilor, dar si dusmanilor, unele menite sa provoace buna-dispozitie, altele, nereusite, care nu fac decat sa starnesca indignare. In fapt,…

- In cadrul conferinței de presa ce a avut loc astazi la sediul AUR de la Brașov, președintele municipal AUR, Gabriela Urse a fost anunțata candidata la Primaria Brașov. Cu o vasta experiența in ceea ce privește administrația publica locala, Gabriela Urse le propune brașovenilor proiecte menite sa le…

- Doua noi generatii de tablete Apple sunt pregatite pentru lansare in luna mai, vizate fiind seriile iPad Pro si iPad Air, transmite News.ro. Apple va lansa, in luna mai, noi tablete iPad Pro si iPad Air, conform Bloomberg, care citeaza surse anonime din cadrul companiei. Noile iPad Pro vor veni cu ecrane…

- Drumarii continua curațenia de primavara pe drumurile din județ , anunta DRDP Brasov. Soferii sunt indemnati sa circule cu prudenta in zonele de actiune. Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov continua curatenia de primavara pe drumurile nationale din judetul nostru. Dupa episodul de…

- Elevii catolici pot lipsi de la scoala intre 29 martie și 2 aprilie, potrivit unei adrese a Ministerului Educației. Elevii catolici pentru care Paștele se celebreaza in data de 31 martie 2024, nu au obligația participarii la cursuri in perioada 29 martie – 2 aprilie, potrivit adresei Ministerului Educației…

- Senatorul Marius Dunca, președintele PSD Brașov, anunța racolarea masiva a unor aleși locali in județ. Este vorba despre trei primari – municipiul Fagaraș, Gheorghe Sucaciu (independent), orașul Victoria, Camelia Bertea (USR) și comuna Bod, Sergiu Arsene (independent), dar și 45 de consilieri locali…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizați cu privire la faptul ca CROITORU RADUCU-FLORIN, in varsta de 16 de ani, ar fi plecat voluntar de la locuința, din localitatea Codlea, fara a se…

- Compania naționala aeriana Tarom anunța ca va oferi zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” (OTP) din București și Statele Unite ale Americii, respectiv New York (JFK) și Miami, cu escale optime in Madrid sau Roma, incepand din data de 1 februarie. Zborurile vor fi operate in parteneriat…