Ma numesc Mircea Trifu și am avut marea onoare sa reprezint albaiulienii in Consiliul Local timp de 4 ani, intre 2016 și 2020, in calitate de consilier local independent. Provin dintr-o familie de oameni care mi-au insuflat, inainte de toate, PATRIOTISMUL-sentiment pentru care bunicul meu a murit, ca și voluntar, in cel de-al doilea Razboi Mondial, la Stalingrad. Am absolvit primele 4 clase la școala generala nr. 1, unde am avut-o ca invațatoare pe doamna Paunescu, iar mai apoi am urmat clasele V-VIII la școala generala nr. 6, in clasa doamnei profesoare Eneșel. Liceul H.C.C. a reprezentat și…