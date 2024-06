Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de politie din Europa si Statele Unite au inchis in ultima saptamana un numar mare de servere avand legatura cu gruparea extremista Statul Islamic si care gazduiau mijloace de propaganda "ce incitau la terorism in cel putin 30 de limbi", au anuntat vineri Europol si Eurojust, relateaza AFP,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut joi liderilor din tarile G7 sa aprobe un „Plan Marshall” pentru reconstructia Ucrainei dupa pagubele cauzate de invazia Rusiei, relateaza Reuters. „Avem nevoie de un plan clar pentru redresarea Ucrainei. Asemanator cu ceea ce a fost Planul Marshall…

- Fortele armate elvetiene au aterizat miercuri avioane de vanatoare pe o portiune de autostrada din vestul tarii, testand capacitatea aeronavelor de lupta de a opera din locuri improvizate, pe fondul preocuparilor sporite privind securitatea nationala in Europa, relateaza Reuters.

- Cea mai mare rețea de frauda prin telefon din Europa a fost destructurata, anunța Europol și poliția germana. Au fost identificate 12 “call-centere” de unde europenii erau sunați și pacaliți sau amenințați sa plateasca sume de bani. Forțele de poliție germane, albaneze, bosniace-herțegovine, kosovare…

- Cea mai mare rețea de frauda prin telefon din Europa a fost destructurata, anunța Europol și poliția germana. Au fost identificate 12 “call-centere” de unde europenii erau sunați și pacaliți sau amenințați sa plateasca sume de bani. Citește și: Fosta contabila a Primariei Corbi, condamnata la 6 ani…

- O investigație transfrontaliera condusa de Poliția Romana (Poliția Romana), sprijinita de Europol și la care au participat poliția austriaca (Landeskriminalamt Salzburg) și Forțele carabinierilor (Arma dei Carabinieri), a dus la destructurarea unui grup infracțional organizat implicat in traficul de…

- Tesla reduce prețurile unor modele in Germania și in alte țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a declarat duminica un purtator de cuvant, potrivit Reuters. Masura vine in contextul in care compania a dezvaluit ca reduce prețurile in China și in Statele Unite. CITEȘTE ȘI – Tesla reduce cu 2.000…

- Statele Unite dispun de informații care confirma revendicarea de catre Statul Islamic a unui atac armat mortal la un concert din apropierea Moscovei, vineri, a declarat un oficial american pentru Reuters.