- Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat, dupa ședința Biroului Permanent Național, ca formațiunea sa va merge fara PSD in alegerile locale din 9 iunie, atat la nivelul Consiliului Județean Mureș, cat și la nivelul municipalitații Targu Mureș.Astfel, PNL Mureș ii va susține pe Mara Toganel la…

- Omul de afaceri Radu Pescar și-a lansat oficial candidatura sambata, 13 aprilie, pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș la alegerile locale care se vor desfașura in data de 9 iunie 2024.Candidatura omului de afaceri care in prezent deține funcția de consilier local din partea PMP este…

- Președintele USR Mureș, deputatul Adrian Giurgiu (32 de ani), și-a anunțat sambata, 13 aprilie, candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile care vor avea loc in data de 9 iunie 2024.Liderul USR Mureș candideaza din partea Alianței Dreapta Unita, construcție politica…

- ”Toni Grebla, unealta lui Ciolacu la sefia AEP, si-a demonstrat inca o data incompetenta, declara liderii Aliantei Dreapta Unita Catalin Drula, Eugen Tomac si Ludovic Orban. Cei trei presedinti de partide subliniaza ca incidentul nici macar nu a fost o bresa de securitate si demonstreaza pura incompetenta…

- Radu Pescar, consilier local PMP, in CL Targu Mureș, a afirmat, in cadrul Conferinței Județene Forța Dreptei Mureș, ca va candida pentru funcția de primar al orașului.„Eu mi-am asumat rolul de candidat la Primaria Targu Mureș. Asta in urma unor negocieri eșuate pe toata pleiada politica targumureșeana,…

- Presedintele USR Catalin Drula a anuntat ca inca nu a luat o decizie, insa exista o sansa foarte mare ca el sa fie candidatul Aliantei Dreapta Unita la alegerile prezidentiale. „Ne dorim sa avem candidat unic si pentru prezidentiale si sa mergem impreuna pentru parlamentare”, a adaugal liderul USR.…

- Romania si Muntenegru, ca tari membre NATO, se concentreaza pe stabilitatea Balcanilor de Vest si a regiunii Marii Negre, a declarat presedintele muntenegrean Jakov Milatovic, dupa discutiile avute la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. El a mai vorbit despre scopul tarii sale de a deveni…

- Apreciatul sociolog mureșean Mircea Munteanu a analizat joi, 15 februarie, in cadrul emisiunii "Jurnal de Mureș" difuzata de postul de televiziune M9TV Romania, candidatura independenta pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș anunțata in data de 12 februarie de fostul liberal Horațiu Suciu.…