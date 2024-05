Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul francez Kylian Mbappe a organizat un dineu de adio pentru 250 de persoane in legatura cu plecarea sa de la Paris Saint-Germain. Informația este relatata de Le Parisien. Evenimentul a avut loc pe 20 mai intr-unul dintre restaurantele italiene din centrul Parisului. Printre invitați s-au numarat…

- Semnele de circulație in Europa sunt extrem de diverse, cu simboluri și culori distincte, care variaza in funcție de țara și regiune. Un indicator rutier nou a fost introdus recent in Europa, mai exact in Franța, scrie Bild. Potrivit postului de radio francez „France Bleu”, acest semn va aparea in curand…

- O fetita de nici doi ani a murit dupa ce a ingerat bilute magnetice. Familia fetitei este din Romania, dar este stabilita de 12 ani in Germania. Mama copilului a relatat pentru News.ro cum a ajuns sa ingereze bilutele si tot ce s-a intamplat, de la primele simptome si diagnosticul de enterocolita si…

- Presedintele Emmanuel Macron va inaugura, joi, Centrul Acvatic Olimpic din Saint-Denis, care va gazdui probele de inot sincron, sarituri in apa si polo de la Jocurile Olimpice de la Paris, inainte de o „inspectie generala a santierului”, cu o suta de zile inainte de debutul competitiei, informeaza AFP.…

- Jacques de Molay il suna chiar in clipa asta pe HG Welles. Au venit la mine niște romani cu para și mi-au zis ca Liiceanu, Pleșu și Patapievici ar pune la cale neomarxismul liberal, zice Jacques de Molay. Știi ceva de chestia asta? HG Welles sta oleaca pe ganduri. Tocmai e la o agapa extraterestra […]…

- Noua persoane au fost arestate dupa ce o secție de poliție din suburbia pariziana La Courneuve a fost atacata duminica seara tarziu. Au avut loc ciocniri intre tineri și forțele de poliție, a declarat luni șeful poliției din Paris. „Au fost noua arestari, ceea ce nu este nesemnificativ. Poliția a restabilit…

- Intr-o zi mohorata de 18 martie 1314, pe o mica insula din Sena, in inima Parisului, lumina zorilor a adus cu ea sfarșitul unei ere. Jacques de Molay, ultimul Mare Maestru al Ordinului Cavalerilor Templieri, a fost condamnat la moarte prin ardere pe rug, un act care a marcat nu doar sfarșitul vieții…

- Pe meleagurile franceze, Nicolai Tand a trait o experiența de neuitat, atat din punct de vedere profesional, cat și personal. In acest univers culinar fascinant, el a avut ocazia sa exploreze tehnici și ingrediente inovatoare, specializandu-se intr-un domeniu al gastronomiei la care visase de mult timp.Cu…