Stiri pe aceeasi tema

- Medicul-candidat la Primaria Capitalei a povestit la conferința de lansare a sa cum a ales sa devina omul care iși dorește sa-i reprezinte pe bucureșteni pentru urmatorii 4 ani. „In ultimii doi ani am discutat destul de mult pe proiectul numit spitalul universitar, care este o uzina care are cam…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar București – propunerea PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, este prezent la Palatul Victoria pentru a purta discuții cu liderii coaliției. Potrivit unor surse politice, Gabriela Firea și Sebastian Burduja ar fi fost desemnați sa conduca campania…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat duminica, 17 martie, la Digi24, ca Gabriela Firea va fi candidatul social-democraților la Primaria Capitalei, daca nu se vor ințelege cu PNL pentru un candidat comun, iar decizia finala este așteptata saptamana viitoare.„Ma bucur ca o doamna este…

- Președintele PSD spune ca social-democrații o vor susține pe Gabriela Firea penrru candidatura la Primaria Capitalei in cazul in care cele doua partide decis sa candideze separat la alegerile locale.Astazi, in Coaliție, se va stabili daca PSD și PNL vor avea candidat comun la Primaria Capitalei.

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…

- Președintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat duminica, 28 ianuarie, la Prima News, ca nu ii convine ca Marcel Ciolacu a spus in mod repetat ca ea este „deocamdata” candidatul PSD la PMB și ca decizia finala se va lua dupa alegerile europarlamentare și a adaugat ca va tranșa aceasta situație…