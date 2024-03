Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD nu il va susține pe Cristian Popescu Piedone in cursa electorala pentru postul de primar general in București. „PSD nu il va susține pe Piedone la Primaria Capitalei. Din discuțiile avute cu domnul Nicolae Ciuca, nici PNL nu va susține candidatura acestuia. Daca mergem…

- Presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat la emisiunea Jurnalul de seara, de la Digi24, ca, daca va fi ales sa candideze pentru Primaria Capitalei, se va lupta atat cu atat cu Nicușor Dan, cu Gabriela Firea, dar și cu Piedone. „Am spus de la preluarea filialei București a PNL ca sunt…

- Presedintele social-democratilor Marcel Ciolacu a declarat ca, in momentul de fata, candidatul pentru functia de primar general din partea PSD este Gabriela Firea, insa "in interiorul coalitiei, la fel cum am stabilit si o alianta, urmeaza sa vedem daca vom merge separat in aceasta confruntare politica…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca, in momentul de fata, candidatul pentru functia de primar general din partea PSD este Gabriela Firea, insa „in interiorul coalitiei, la fel cum am stabilit si o alianta, urmeaza sa vedem daca vom merge separat in aceasta confruntare politica sau…

- Președintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, 14 februarie, ca bucurestenii vor altceva și ca ii va invinge și pe Nicușor Dan, și pe Gabriela Firea in alegerile locale din acest an, deși PSD nu și-a desemnat deocamdata candidatul la Primaria Capitalei.„Sunt convins ca ii bat mar…

- Gabriela Firea spune ca i-a dat ocazia lui Marcel Ciolacu sa aiba o discuție sincera privind soarta candidaturii sale la Primaria Capitalei. Despre relația cu președintele Ciolacu nu pare insa mulțumita. ”Eu nu m-am auto-propus… Eu mi-am exprimat nedumerirea de ce se tergiverseaza anunțul ferm al…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…

- Președintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat duminica, 28 ianuarie, la Prima News, ca nu ii convine ca Marcel Ciolacu a spus in mod repetat ca ea este „deocamdata” candidatul PSD la PMB și ca decizia finala se va lua dupa alegerile europarlamentare și a adaugat ca va tranșa aceasta situație…