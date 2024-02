Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, s-a aratat convins ca voturile bucurestenilor acordate lui Traian Basescu la alegerile pentru Primaria Capitalei vor merge in acest an la actualul edil Nicusor Dan. „Vreau sa stiti domnule primar general ca toate voturile lui Traian Basescu, in 2024, in Bucuresti, vor…

- Președintele PSD Marcel Ciolau și președintele PNL Nicolae Ciuca vor avea duminica o intalnire pentru a discuta despre comasarea alegerilor europarlamentare și despre candidaturile la Capitala și la președinție, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit surselor G4Media.ro , intalnirea…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv, relateaza News.ro.Intrebat din nou…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a refuzat sa spuna pe cine ar vota pentru Primaria Capitalei intr-o competitie in care ar participa doar Gabriela Firea si Nicusor Dan. De asemenea, liderul liberal a sustinut ca PSD si PNL nu au analizat inca varianta unui candidat comun pentru Primaria Generala. Liderul…

- Gabriela Firea și-a asumat candidatura pentru Primaria Capitalei, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dezvaluit ca Gabriela Firea ș i-a asumat oficial candidatura pentru funcția de primar al Capitalei , aducand claritate in randul membrilor…

- Președintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat duminica, 28 ianuarie, la Prima News, ca nu ii convine ca Marcel Ciolacu a spus in mod repetat ca ea este „deocamdata” candidatul PSD la PMB și ca decizia finala se va lua dupa alegerile europarlamentare și a adaugat ca va tranșa aceasta situație…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…