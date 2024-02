Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv.Intrebat din nou pe cine ar pune stampila…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca din discutiile pe care le-a avut cu liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, rezulta ca PNL nu va mai sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, joi urmand sa aiba loc o analiza la nivelul organizatiei, dar fara a se anunta candidatul…

- PNL Bucuresti a anunțat joi lansarea campaniei online «Ce-ai facut, Nicușor?», cu scopul de a afla direct de la cetațeni daca actualul edil al Capitalei merita al doilea mandat de Primar General PNL București a declarat joi ca lanseaza campania online „Ce-ai facut, Nicușor?”, marcand un „aniversar”…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…

- Nicolae Ciuca a spus ca a discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre protestele fermierilor inca de la inceputul acestora si ca „este datoria noastra la nivel de minister al Agriculturii, la nivel de Guvern, dar si la nivel de coalitie sa identificam solutiile prin care sa rezolvam problemele pe care…

- PNL isi pastreaza oferta pentru Nicusor Dan sa vina in partid, pentru o sustinere a unui nou mandat la Primaria Capitalei, au precizat surse politice.Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat in ultima vreme cu primarul Capitalei, reiterand propunerea PNL ca acesta sa se inscrie in PNL pentru a…

- Un liber ar fi dispus sa candideze la Primaria Capitalei. Mai mult de atat, acesta spune ca nu se teme de niciun fel de batalie. Ministrul Energiei Sebastian Burduja, lider al PNL Bucuresti, a declarat, intrebat daca va candida la Primaria Capitalei, ca ”prin noi insine inseamna ca un presedinte de…