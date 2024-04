Declarația ciudata a lui Ciolacu „Domnul Cirstoiu nu e un criminal, iertati-ma! Inteleg campania… dom-le, e un medic de exceptie e un decan la UMF, un om care si-a cladit profesional tot ce se poate, este solicitat si in Romania si in strainatate pentru operatii si nu face operatii simple. Haideti sa fim corecti!”, a declarat sambata premierul Marcel Ciolacu. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca in prezent Catalin Cirstoiu este candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Generala a Capitalei, el subliniind ca cele doua formatiuni vor avea candidat comun la alegerile locale din acest an pentru…