Operatiunile de umplere a craterului format in urma prabusirii unei portiuni din strada 23 August din orasul Slanic, interventii realizate in regim de urgenta, au fost terminate, anunța autoritațile din Prahova. Eventualele tasari nu reprezinta motive de panica, transmit oficialii Prefecturii. "Operatiunile de umplere de pe strada 23 August au fost finalizate. In orele urmatoare, […]