Fosta campioana europeana la saritura in inalțime Monica Iagar candideaza la europarlamentare, dar și la Primaria Sectorului 6, unde principalul sau contracandidat este Ciprian Ciucu din partea Aliantei PSD – PNL, actualul edil. Monica Iagar a anunțat, astazi, pe pagina de Facebook ca este candidatul AUR la Primaria Sectorului 6. Fosta saritoare in inalțime cocheteaza […]