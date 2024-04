În ce condiții pensionarii pot rămâne fără pensie. Avertismentul autorităților Pensionarii se confrunta cu riscul de a ramane fara pensie intr-o serie de situații prevazute de noua lege a pensiilor. Este esențial ca aceștia sa fie atenți și sa ințeleaga prevederile legale pentru a-și proteja acest drept vital, conform avertismentului transmis de Casa de Pensii. O preocupare majora este reprezentata de cazurile de neglijența, in care pensionarii nu respecta cerințele legale sau termenele impuse de instituție. Un exemplu este obligația pensionarilor romani din diaspora de a trimite semestrial un act care atesta in continuare existența lor. In absența acestui document, plata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

