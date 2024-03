Ce se întâmplă cu pensiile care nu au intrat pe card în luna martie Ce se intampla cu pensiile care nu au intrat pe card in luna martie. Vești proaste pentru pensionarii care nu și-au primit inca pensile. Din pacate, din cauza zilelor nelucratoare, pensionarii din toata țara așteapta intrarea pensiilor pentru luna martie Ce se intampla cu pensiile care nu au intrat pe card in luna martie Pentru respectivii pensionari, care incaseaza pensia prin Poșta Romana, plațile au inceput cu data de 4 martie și se vor finaliza pe data de 15 martie. Menționam ca in aceasta luna a fost o intarziere pentru ca 2 și 3 martie au picat in weekend, iar pensionarii au primit sau vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii din toata țara așteapta intrarea pensiilor pentru luna martie, o luna cu mici intarzieri din cauza calendarului zilelor nelucratoare. Pentru acei pensionari care incaseaza pensia prin Poșta Romana, plațile au inceput cu data de 4 martie și se vor finaliza pe data de 15 martie. In aceasta…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene incepe, astazi, alimentarea tichetelor sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei pentru beneficiarii masurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate in perioada 2024-2027”. Astfel, incarcarea cardurilor va avea loc pe…

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile cu pensiile recalculate, pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ea a spus, la Antena 3, ca in cazul in care unii pensionari vor avea pensii mai mici ca urmare a recalcularii, ei vor ramane…

- Ministrul Muncii le-a transmis pensionarilor care inca nu și-au primit banii in luna ianuarie sa anunțe, pentru ca ”tehnic vorbind, banii au fost virați”.”Am reușit sa fim gata cu noua lege pensiilor intr-un timp foarte scurt care a permis publicarea in Monitorul Oficial pe 4 decembrie și vedem ca…

- Partidul Social Democrat a cerut explicații Postei Romane si Casei Nationale de Pensii privind distribuirea unor materiale de propaganda politica capsate la taloanele de pensii. Totul a pornit dupa ce liderul PSD Timiș Alfred Simonis a reclamat ca liderul PNL Timiș, Alin Nica, folosește Poșta Romana…

- Vești proaste pentru romani! Pensiile intarzie in luna ianuarie. Oamenii au observat ca banii nu au fost virați in contul lor. Din acest motiv, Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, a venit cu explicații! Iata care este motivul și cand vor fi virați banii.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le-a transmis pensionarilor ca pana in 12 decembrie isi vor primi pensiile prin Posta Romana, iar cei care le incaseaza pe card vor primi banii dupa 12 decembrie. „Din 4 decembrie suntem cu pensiile in plata. Factorii postali, in perioada 4-12 decembrie, trebuie…