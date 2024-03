Ce se întâmplă cu cardurile de sănătate în 2024. Toți asigurații trebuie să știe Pentru emiterea unui card de sanatate nou in 2024, in cazul in care titularul l-a pierdut, i-a fost furat sau și-a schimbat numele, trebuie sa se adreseze Casei de Asigurari unde este inregistrat sau unde a fost declarat de angajatorul sau. Documentele necesare includ o cerere tip, copie dupa actul de identitate, dovada plații contravalorii cardului duplicat și, in cazul in care titularul nu se poate deplasa și solicita re-emiterea prin intermediul altei persoane, o declarație de imputernicire. Aceste documente pot fi transmise și prin poșta electronica. Cardul de sanatate reprezinta un instrument… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

