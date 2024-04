Mamele tinere din medii defavorizate primesc ajutor de la stat. Anunțul premierului Guvernul s-a hotarat sa renunțe la „taxa pe boala” pentru cateva categorii precum sunt bolanvii de cancer și femeile insarcinate. Ordonanța de urgența se aproba in ședința de Guvern de joi, 4 aprilie. Aceeași ordonanța de urgența cuprinde o alta masura. Un ajutor, in valoare de 2.000 de lei, va fi acordat pentru mamele tinere din medii defavorizate. „Introducem azi scutirea de la plata contribuției sociale pentru indemnizațiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacienților cu afecțiuni oncologice și a cazurilor de urgența. Daca este nevoie, chemam toata conducerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

