”Incepem prin a rezolva, asa cum am promis zilele trecute, problema concediilor medicale. Introducem azi, prin ordonanta de urgenta, scutirea de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice si a cazurilor de urgenta”, a declarat premierul in sedinta. ”Daca este nevoie,chemam toata conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sa lucreze azi la Guvern. Trebuie sa aprobam azi acest act, fiindca pentru oamenii aflati in suferinta fiecare zi conteaza enorm”, a mai spus seful Executivului.…