Cardurile de sănătate, o povară pentru medici, pacienți și sistemul de sănătate! Cardurile de sanatate, in loc sa fie un instrument eficient, au devenit o povara pentru medici, pacienți și sistemul de sanatate, pe fondul disfuncționalitaților repetate din sistemul SIUI. Nu mai este o noutate faptul ca medicii de familie reușesc noapte, de acasa, sa introduca aceste carduri, deoarece sistemul se blocheaza frecvent in timpul zilei. Astfel,in timpul nopții, cand sistemul este mai puțin accesat, medicii pot elibera rețete sau trimiteri. ”Facem asta dupa ora 23:00 in fiecare seara sa putem trimite toate consultațiile facute in ziua respectiva, sa urcam rețetele, sa validam toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

