Stiri pe aceeasi tema

- Disputa pentru primul loc in clasamentul Ligii a IV-a a județului Suceava s-a incins dupa etapa a XX-a. Juniorul Salcea a caștigat pe terenul celor de la Juniorul Suceava cu 1-0 și a egalat la puncte fostul lider Șoimii Gura Humorului, care a stat in aceasta runda. Rezultate consemnate in etapa a…

- LPF anunța ca Dinamo și UTA vor putea permite accesul copiilor insoțiți de adulți la meciurile de pe teren propriu dupa ce Comisia de Disciplina... The post In ciuda sancțiunii de a juca fara spectatori, UTA și Dinamo vor putea umple stadionul la meciurile de pe teren propriu! appeared first on Special…

- Presedintele sectiei de fotbal al ACSO Filiasi, Florin Spinu, a prefatat astazi confruntarea cu Viitorul Simian, prima din play-off-ul Ligii 3 – seria 7. Disputa cu mehedintenii este programata sambata, de la ora 15.00, pe stadionul „Orasenesc“ (intrare libera). Oficialul gruparii doljene spera ca revenirea…

- Targovișteanul Mihai Motan va arbitra, marți dupa-amiaza, meciul internațional dintre Romania U20 și Polinia U20. Disputa dintre cele doua naționale este gazduita de stadionul „Eugen Popescu”, incepand cu ora 18.00. La cele doua tușe se vor afla dambovițeanca Petruța Iugulescu și Mihaela Gomoescu Țepușa,…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica și siguranța participanților, la sfarșitul acestei saptamani, cu ocazia desfasurarii urmatoarelor meciuri de fotbal din etapa a 16-a a Campionatului Național – Liga a 3-a, astfel: – AS FC Pucioasa – ACS ARO Muscelul Campulung, vineri, 8 martie…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Colegiul Național „Preparandia – D. Țichindeal” Arad („Pedagogic”) s-a calificat la faza zonala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ) la fotbal baieți, categoria Under... The post „Peda” va reprezenta Aradul la faza zonala a Olimpiadei școlare de fotbal U14. Elevii lui Claudius Mladin sunt…

- Cupa Mondiala se va disputa pentru prima oara in trei țari (SUA, Mexic și Canada), iar Federația Internaționala de Fotbal (FIFA) a anunțat programul competiției și stadionul pe care se va disputa finala ediției din 2026.