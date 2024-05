Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de supraveghere ale stației de lansare a rachetelor anti-grindina Bordeasca, din județul Vrancea, au filmat momentul in care angajații se pregatesc sa lanseze rachete antigrindina in timp ce mai mulți fermieri se aduna la poarta și incep atacul cu pietre.Fermierii revoltați au distrus și mașinile…

- Scandal monstru in județul Vrancea, din cauza lansatoarelor antigrindina. Fermierii au atacat sistemele cu pietre și lemne, pe motiv ca rachetele ar favoriza seceta, pentru ca impraștie norii. Degeaba au explicat specialiștii ca sistemul antigrindina nu oprește ploaia. Oamenii sunt convinși ca nu mai…

- Punctul de lansare de rachete antigrindina de la Bordeasca Veche, județul Vrancea, a fost atacat, joi, de mai mulți fermieri cu bolovani și lemne, iar mașinile angajaților au fost avariate, relateaza TVR Info.Pe durata codului galben de ploi, vijelii și grindina, autoritațile din Vrancea au folosit…

- Zeci de fermieri s-au adunat luni, cu tractoare, in fata Unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova II de la Focsani, pentru a protesta impotriva inceperii sezonului de trageri cu rachete antigrindina, despre care fermierii sustin ca ar contribui la seceta din Vrancea, conform Agerpres.

- Daca l-ai vazut pe tanarul din imaginea de mai jos, suna la 112! Oamenii legii au nevoie de ajutorul tau. Bastica Dragos Costinel, in varsta de 20 de ani, a plecat de la domiciliul sau din județul Dolj si nu a mai revenit.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a povestit la Jurnalul de Seara de la Digi24 cum a fost pentru Chișinau și pentru moldoveni ziua de 24 februarie 2022, ziua in care a inceput invazia rusa in Ucraina. Maia Sandu spune ca a aflat vestea de pe internet și a fost șocata. „Nu am crezut pentru…

- Sase jucatori ai echipei braziliene de prima liga Fortaleza au fost raniti de dispozitive explozive si pietre aruncate in autocarul lor de suporterii echipei Sport Club do Recife. Incidentul a avut loc dupa un meci din Cupa regionala, a anuntat joi clubul. {{724797}}Autocarul "a fost tinta unor dispozitive…