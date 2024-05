Stiri pe aceeasi tema

- Familiile tinerilor uciși de Vlad Pascu anul trecut, in localitatea 2 Mai, s-au constituit parți civile și solicita sume uriașe drept daune morale și materiale. Accidentul de la 2 Mai s-a soldat cu uciderea, pe loc, a Robertei Dragomir și a lui Sebastian Olariu. Alți trei tineri au fost raniți. Cei…

- La opt luni de la tragedia de la 2 Mai, o tanara care a fost ranita in accidentul produs de Vlad Pascu a rupt tacerea, marturisind ca acesta nu s-a dat jos din mașina dupa impact, ci a condus inapoi in Vama Veche. Fata, colega cu Sebastian Olariu la Facultatea de Geografie de la Universitatea […] The…

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, a fost amanat 3 saptamani. Parinții victimelor vor un alt judecator, dar și un alt procuror. Avocații parților civile au cerut amanarea procesului dupa data de 24 aprilie, cand CSM va decide in legatura cu cererea Inspecției…

- Vlad Pascu va fi prezent la proces, incercand sa iși convinga judecatorii ca merita sa fie eliberat din arest. Pascu, șoferul care a fost sub influența drogurilor in momentul accidentului, va fi judecat pentru ucidere din culpa, nu pentru omor, așa cum au solicitat procurorii. Pe langa asta, el este…

- Judecatoria Mangalia a respins, joi, cererea familiilor victimelor de schimbare a incadrarii juridice din ucidere din culpa in omor calificat, ca fiind neintemeiata, in cazul lui Vlad Pascu, soferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri si a ranit alti trei, in localitatea 2 Mai. Procesul…

- Viorel Teaca, un fost polițist din Sibiu, le-a demonstrat fanilor de pe TikTok cum iți poți pierde permisul, daca dai cu parfum in mașina. ”Ce se intampla daca te oprește Poliția și te pune sa sufli in alcooltest? Ei bine, nu se intampla mare lucru, dar ce trebuie sa știi este ca, daca te dai […] The…

- Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, iar judecatoarea din Mangalia a acceptat procedura simplificata in tragedia de la 2 Mai. Vlad Pascu este audiat la Judecatoria Mangalia unde se judeca procesul in care este acuzat ca, in august anul trecut, a ucis doi tineri și a ranit alți trei, intr-un accident…

- Judecatoarea din Mangalia, care se ocupa de tragicul accident din vara trecuta de la 2 Mai, se afla sub observație in urma acuzațiilor parinților victimelor ca, in timpul primei audieri, aceasta a cerut cartea de identitate a defunctului, fara sa știe de tragicul deces al acestuia. Parinții indurerați…