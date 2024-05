Vlad Pascu s-a prezentat astazi la proces in fața noului complet de judecata. Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a ucis in vara anului, in stațiunea 2 Mai, trecut doi studenți la Geografie, in timp ce se deplasa cu mașina catre Constanța, s-a prezentat astazi la proces, unde le-a cerut scuze parinților victimelor sale, potrivit […] The post Culmea tupeului: Vlad Pascu le-a cerut scuze parinților tinerilor uciși și le-a spus judecatorilor ca e bolnav la rinichi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .