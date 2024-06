Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru Parlamentul European au oferit o deplasare clara a sprijinului electoral dinspre partidele aflate la guvernare in Franța și Germania catre grupuri noi, iar punctul focal ar fi poziția delicata in care se afla președintele francez, incertitudinea fiind reflectata și asupra burselor,…

- Mandatul de cinci ani al urmatorului Parlament European ar trebui sa fie unul de „schimbare radicala”, pentru a folosi cuvintele lui Mario Draghi, scrie in Financial Times fostul ministru de stat francez pentru afacerile europene, Laurence Boone. Trei teme vor domina agenda: schimbarea paradigmei economice…

- Succesul istoric al dreptei radicale in ultimele alegeri pentru Parlamentul European a fost un șoc pentru multe guverne din blocul comunitar. Cu toate acestea, pentru cei care au observat starea de spirit furioasa a multor tineri de pe Batranul Continent, rezultatele nu ar fi trebuit sa fie o surpriza.…

- Aproape jumatate dintre rezidenții estoni cu pașapoarte rusești locuiesc in orasul Narva din Estonia (in Estonia sunt aproximativ 80 de mii). In Letonia și Estonia, unde sentimentele naționaliste sunt alimentate de teama de un conflict militar cu Rusia, aproximativ aceleași partide au intrat in Parlamentul…

- Kremlinul a declarat luni ca urmareste „cu atentie” ascensiunea partidelor de extrema dreapta, considerate adesea ca fiind mai favorabile Rusiei, in toata Europa, dar mai ales in Franta, in urma alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza AFP.

- Alegatorii din 21 de tari ale Uniunii Europene, inclusiv Franta si Germania, cele mai mari doua state membre, vor incheia duminica alegerile de patru zile pentru Parlamentul European, un scrutin care este de asteptat sa duca la o orientare mai pronuntata spre dreapta si sa sporeasca numarul nationalistilor…

- Giorgia Meloni si Marine Le Pen, liderii extremei drepte din Italia si Franta, ar trebui sa puna capat rivalitatii lor si sa coopereze dupa alegerile pentru Parlamentul European din iunie, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu publicat miercuri in revista franceza Le Point, scrie…

- Investițiile straine directe (ISD) in Europa au scazut in 2023 cu 4% fața de 2022 și cu 11% comparativ cu nivelul inregistrat in 2019, chiar inainte de apariția pandemiei COVID-19, potrivit ediției 2024 a studiului anual EY European Attractiveness Survey, cea mai aprofundata și indelungata analiza anuala…