- Studiu Colliers Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize recente Colliers bazata pe datele Eurostat pentru piața imobiliara din Romania. Aceasta arata o revenire semnificativa a interesului public pentru proprietațile…

- Luna iulie vine cu schimbari in ceea ce privește ratele romanilor, in cazul celor care au deja un credit, dar și cu scumpiri semnificative pentru cei care nu au inca rate la banca, dar se gandesc sa iși cumpere o locuința.

- Romania a fost in primul trimestru lider in UE in privința creșterii costului orar al forței de munca, arata datele publicate de Eurostat la 17 iunie. Romanii caștiga cu 16,4% mai mult decat anul trecut datorita eforturilor Partidului Social Democrat de a promova o creștere economica prin investiții…

- Romanii muncesc cu 7 ore mai mult in fiecare saptamana decat olandezii sau cu 6 ore in plus fața de austrieci, arata datele publicate de Eurostat. Cele mai lungi saptamani de lucru au fost inregistrate in Grecia (39,8 ore), Romania (39,5), Polonia (39,3) și Bulgaria (39,0). In schimb, Olanda a avut…

- Un cotidian de prestigiu din Ungaria a desfașurat recent o cercetare detaliata privind nivelul salariilor din Romania și Ungaria in contextul inflației și puterii de cumparare. Concluziile acestei analize comparabile indica faptul ca romanii se bucura de o situație economica mai favorabila decat maghiarii.…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…