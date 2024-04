Stiri pe aceeasi tema

- Cristina I. e unul din cei trei studenți raniți in accidentul produs de Vlad Pascu in noaptea de 19 august anul trecut. In urma tragediei, tanara de 21 de ani a ramas cu o infirmitate. Joi a fost pentru prima oara cand ea s-a intors la locul in care și-a pierdut cea mai buna prietena și a rememorat…

- O tanara care a supraviețuit accidentului de la 2 Mai, unde doi tineri au fost uciși, a vorbit despre clipele dureroase de dupa accident, dar și dinaintea evenimentului fatal. Marturiile cutremuratoare a unei fete dinainte de accidentul de la 2 Mai Fata este colega cu Sebastian Olariu la Facultatea…

- Avem in premiera declarația uneia dintre victimele tragediei din 2 Mai. Dupa 8 luni, tanara și-a facut curaj și a mers la locul accidentului, unde a vorbit despre noaptea in care șoferul drogat a curmat viețile prietenilor ei, Sebi și Roberta. Tanara povestește ca Vlad Pascu a intrat cu viteza in grupul…

- Al patrulea termen din procesul lui Vlad Pascu este programat joi, 18 aprilie, la Judecatoria Mangalia. Speța va continua sa fie judecata de magistrata Ancuța Popoviciu, dupa ce CSM a amanat in ziua precedenta luarea unei decizii in legatura cu cererea de suspendare a ei. La termenul de azi vor fi audiati…

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, actual consilier local in Cotnari și, potrivit presei locale, candidat la fotoliul de…

- Procesul lui Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina in doua grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, in vara anului trecut, a avut primul termen joi, la Judecatoria Mangalia.Procesul a fost amanat, insa, la cererea lui Vlad Pascu, care nu a fost reprezentat…

- Joi, 22 februarie, la Judecatoria Mangalia va fi primul termen de judecata din dosarul in care Vlad Pascu e acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, conducere sub influenta drogurilor si parasirea locului accidentului. In august anul trecut, Pascu a lovit cu masina un grup de tineri.…