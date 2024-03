Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi la Suceava la traficanți de droguri! Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism au reținut 5 persoane. Descinderi la traficanții de droguri din Suceava! Procurorii au luat cu asalt la primele ore ale dimineții șase adrese unde aveau informații…

- Zilele trecute, Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea pe o durata de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de efectuarea, fara drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au dispus retinerea unui barbat, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce vindea droguri in valoare de 50.000 de lei.

- Un barbat de 30 de ani a fost lovit intentionat de o masina, pe o strada din Slatina, dupa o sicanare in trafic. Victima a fost apoi tarata pe trotuar si a ramas prinsa sub autoturism, iar cei care l-au lovit au refuzat sa coboare. Zeci de trecatori au intervenit si au ridicat vehiculul pentru […] The…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a trei persoane cercetate pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, iar Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventiva a acestora.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus joi reținerea unui inculpat cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „efectuare de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT , politisti si specialisti in medicina legala au exhumat, luni, cadavrele a doua persoane care au decedat, in decembrie 2022, la Centrul de Ingrijire si Asistenta Casuta lu 39; Min din satul Bardesti,…