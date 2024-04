Un copil a fost exploatat, obligat sa munceasca la stana si era tinut intr-o cusca la o stana din judetul Brasov, in acest caz fiind efectuate, miercuri, mai multe perchezitii. „Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov impreuna cu politisti din cadrul B.C.C.O. Brasov efectueaza perchezitii domiciliare […] The post Caz revoltator la Brașov. Copil ținut intr-o cusca și obligat sa munceasca la o stana. Chinurile la care era supus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…