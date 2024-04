Autoturism BMW în flăcări, pe o stradă din Târgu Mureș Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit luni, 29 aprilie, cu o autospeciala de stingere, pe strada Bogatei din municipiul Targu Mureș, in urma izbucnirii unui incendiu la nivelul unui autoturism. "Incendiul a fost localizat la nivelul compartimentului motor al autoturismului și lichidat la scurt timp dupa sosirea forțelor la fața locului. In urma [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

