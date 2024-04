Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, candidat susținut de Alianța Forța Dreptei pentru un nou mandat, a declarat marți, in emisiunea Jurnalul de Seara, la Digi24, despre decizia social-democraților și a liberalilor de a merge separat in cursa pentru Primaria București, ca cele doua partide…

- Candidatul pentru Primaria Sectorului 2 din partea alianței PNL-PSD, Rareș Hopinca, promite sa vindece ”ranile” sectorului condus in prezent de primarul Radu Mihaiu și vine cu o serie de masuri concrete pentru cele mai arzatoare probleme: traficul și aglomerația. Rareș Hopinca spune ca are in plan construirea…

- Candidatul AUR la funcția de primar al Sectorului 2, Andrei Tinu, ii provoaca pe Radu Mihaiu, actualul primar USR in funcție, și pe Rareș Hopinca, reprezentantul Alianței PSD-PNL, principalii sai contracandidați, sa accepte sa fie supuși testului cu detectorul de minciuni.

- Prefectul Rareș Hopinca, replica acida catre Radu Mihaiu: „Suntem mulți! Daca aveți nevoie de semnaturi, va ajutam!” Confruntarea dintre Rareș Hopinca și Radu Mihaiu a inceput in teren, la o acțiune de strangere de semnaturi. Actualul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, l-a rugat pe Prefectul Capitalei…

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- In cadrul ședinței Consiliului Politic Național al PSD, desfașurata miercuri, Rareș Hopinca, actualul Prefect al Capitalei, a fost desemnat candidatul partidului la Primaria Sectorului 2 din București. Aceasta decizie vine in contextul in care PSD și PNL au convenit sa susțina candidați comuni la toate…

- USR, partidul care cat a fost la guvernare nu a facut decat sa blocheze totul și sa ceara oameni la pușcarie, incearca sa blocheze ascensiunea lui Cristian Popescu Piedone. Partidul securiștilor de la USR, dovedit ca nu a facut nimic cat a fost la guvernare și ca a blocat toate proiectele benefice pentru…

- Actualul prefect al municipiului București, Rareș Hopinca, este in carți pentru a candida la unul dintre sectoarele Capitalei, din partea PSD. Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, vrea sa ajunga primar intr-unul dintre sectoare, dar nu in cel unde este președintele organizației PSD. Potrivit informațiilor…