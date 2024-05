Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a indragostit din nou, este intrebarea care pune pe jar intreaga țara. Marea sportiva a revenit pe terenul de tenis, dar și in lumea high life-ului romanesc, fiind surprinsa de mai multe ori, conform celor aparute in presa, in compania afaceristului multimilionar Dorin Mateiu. Acesta…

- In anul 2021, Simona Halep surprindea pe toata lumea dupa ce se casatorea cu Toni Iuruc, un afacerist cu 12 ani mai in varsta decat ea. Iar dupa doar un an, sportiva iși uimea din nou fanii: divorța de cel care-i devenise soț. De atunci și pana astazi, Simona Halep nu a mai avut nicio […] The post Simona…

- ASUS abia a confirmat existența ROG Ally X, o revizie hardware pentru consola sa portabila lansata anul trecut. Deși compania taiwaneza nu a oferit foarte multe detalii, vorbind in public despre imbunatațirile care vor veni doar superficial, avem acum macar o mica idee despre ceea ce vom gasi la interiorul…

- Creșterea prețurilor la imobiliare in Cluj nu s-a oprit incaCreșterea prețurilor la imobiliare in Cluj-Napoca pare sa nu se mai opreasca. De fiecare data cand cumparatorii se gandesc ca mai mult nu au cum sa creasca prețurile, pentru ca deja sunt comparabile cu cele din țari cu venituri mult mai mari…

- Vești proaste pentru unii șoferi. Prețul benzinei premium a incepul sa creasca considerabil, in timp ce costul benzinei standard ramane neschimbat. Concret, pretul la benzina premium a crescut cu circa trei bani pe litru, astfel ca un litru de benzina premium a ajuns sa coste in zona noastra intre 8,04…

- Prețul florilor a crescut in Romania, mai ales inainte de 1 martie. Printre cele mai vandute flori se afla trandafirii și lalelele, iar cele din urma și-au majorat prețul. Iata cat costa acum un buchet de lalele și cu cat s-au scumpit inainte de 1 martie.

- Majoritatea florilor din piețe și din magazine provin din Olanda, iar in acest an florile de primavara sunt mai scumpe cu 30% fața de anul trecut, iar trandafirii mai scumpi cu 40%.Prețul unui singur fir de zambila variaza intre 7 - 8 lei. Un buchet simplu alcatuit din 7 lalele poate costa 50 de lei,…

- Mihai Bobonete face declarații despre copiii lui. Intr-un interviu pentru revista VIVA!, actorul și juratul emisiunii „Romanii au talent” de la Pro TV spune de ce ii expune rar pe Maria și Octavian, care nu au aparut la TV niciodata. Dincolo de cariera lui in actorie, Mihai Bobonete se mandrește cu…