Câți bani cere Bănică Jr. pentru un concert! În ce condiții de superstar acceptă să cânte la nunți Cat cere Banica Jr. pentru un concert! Mai celebru decat insași piesele sale, farmecul și antrenul energic al actorului cantareț transforma fiecare prezența scenica a sa in momente de bucurie și energie descatușata. Cel ce a invațat Romania sa se bucure de Craciun in ritm de rock ‘n roll , cel mai popular cantareț al lunilor decembrie de peste an, distreaza prin melodiile sale și in crestul lunilor anului, concertele fiind cea mai banoasa activitate a sa. Reputația sa de showman, completat pe scena de o formație de muzicieni profesioniști și experiența sa de mai bine de 30 ani pe scene l-au transformat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

