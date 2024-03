Stiri pe aceeasi tema

- „Datele de astazi arata ca Romania are un pret la energie electrica cel mai mic din regiune. Si este categoric un efect inclusiv al investitiilor in energie verde, in regenerabile. V-ati uitat probabil in harta si ati constatat ca Spania, Portugalia au preturi foarte mici. Au o pondere mare de energie…

- ”Actuala schema de compensare/plafonare a asigurat romanilor al patrulea cel mai ieftin gaz si UE si a cincea cea mai ieftina energie electrica.(..) Prin propuneea de azi, optimizam aceasta schema si luam in calcul scaderile de pe piata la energie electrica si gaze naturale”, a anuntat ministrul Energiei…

- Prețul maxim plafonat al gazelor nu va fi redus sub valoarea de 0,31 lei/kWh (319 lei/MWh), insa ajustarile legislative propuse in prezent, odata ce vor fi adoptate de Guvern, vor duce la o scadere a prețului efectiv platit de catre populație incepand cu data de 1 aprilie.Momentan, clienții casnici…

- Ministerul Energiei are in vedere o serie de masuri care sa duca la noi scaderi ale facturilor la gaze si energie, iar intr-o saptamana – doua va promova in acest sens un act normativ in Guvern, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, a declarat, vineri, ministrul de resort, Sebastian Burduja, intr-o…

- ”Deblocam programul Rabla, dar nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat dupa sedinta de Guvern memorandumul aprobat de Executiv, menit sa realizeze serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bucuresti. ”Este o problem care treneaza. De cel putin 10, 15 ani s-a vorbit despre integrarea…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri ca intentioneaza sa pastreze schema de plafonare a preturilor din energie pana in martie 2025, el precizand ca datoria Minsterului Energiei catre furnizori este undeva la 2 miliarde de lei. Despre ce se va intampla dupa ce schema de plafonare…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja , deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…