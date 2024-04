Performanțele excepționale obținute recent de catre echipa de robotica de la Colegiul Național Mihai Viteazul Ploiești, la o competiție de nivel internațional, au fost rasplatite și de catre municipalitate. La sfarșitul saptamanii trecute, echipa de robotica Ro2D2, formata din elevi ai Colegiului Național “Mihai Viteazul” din Ploiești, a fost premiata de catre primarul Andrei Volosevici, impreuna cu administratorul public al orașului, Simona Albu, la sediul primariei. Demersul municipalitații a venit in contextul in care echipa de elevi ploieșteni menționata a devenit vicecampioana la First Tech…