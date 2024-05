Fotbalul mic | Se ascute lupta pentru locul doi DUEL… Prima etapa din returul play-off-ului Ligii 5 a mai limpezit lucrurile in privința luptei pentru promovarea in primul eșalon fotbalistic al județului. Hușana Huși este ca și promovata in Liga 4, Dodești și Ghergheleu se vor lupta pentru al doilea loc direct promovabil, in timp ce Tanacu, Stanilești și Manjești spera sa prinda barajul. […] Articolul Fotbalul mic | Se ascute lupta pentru locul doi apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Victorie mare pentru FC Ghergheleu in lupta pentru promovarea in Liga 4! “Roș-negrii” caștiga la Manjești (4-0) și revin pe loc de promovare directa. Victorie la scor și pentru CSM Hușana Huși, 4-0 cu Unirea Dodești. FC Ghergheleu a inceput jocul ca o favorita indiscutabila, instalandu-se din…

- TRAGIC… Un barbat de 64 de ani, din localitatea Manjești, se zbate intre viața și moarte, dupa ce un zid de beton s-a prabușit peste el. Cand echipajul Serviciului Județean de Ambulanța Vaslui a ajuns la fața locului, victima era conștienta, insa starea sa era destul de grava. Pe drumul spre Spitalul…

- REUȘITA… CSM Hușana Huși a inceput perfect play-off-ul Ligii 5 și ramane marea favorita la caștigarea campionatului. Formația lui Catalin Nicolau a reușit sa invinga, in prima etapa, Gloria Manjești, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 (2-0). “Alb-albaștrii” au controlat prima repriza, pe care au incheiat-o…

- START… Sezonul regulat s-a incheiat, iar la finalul acestei saptamani urmeaza sa inceapa meciurile din play-off-ul Ligii 5. Vom avea parte de 10 etape, care se vor disputa in sistem tur-retur, și avem șase echipe in lupta pentru promovarea in eșalonul de elita al fotbalului județean. La finalul play-off-ului,…

- SCANDAL…La Oltenesti, precampania electorala se incinge, chiar daca pana la alegerile locale mai sunt doua luni. Lupta politica s-a transformat intr-o disputa personala, presarata cu injurii si jigniri. Cel care a ales o astfel de campanie este candidatul PSD, Vasile Chirvase. Acesta s-a apucat sa-i…

- MERG MAI DEPARTE… Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat se cunosc doar doua echipe calificate in play-off-ul Ligii 5. Este vorba despre Phoenix Tanacu (Seria 1) și CSM Hușana Huși (Seria a 2-a), echipele aflate pe locul 1 in cele doua serii. Ultima etapa se anunța palpitanta in privința celorlalte…

- LUPTA… Batalie incinsa pentru calificarea in play-off-ul Ligii 5. In seria a 2-a, Unirea Dodești, Racova Pușcași, Olimpia Stanilești și Voința Perieni se lupta pentru ultimele doua locuri ramase disponibile. Racova Pușcași a obținut o victorie importanta in cursa pentru play-off-ul Ligii 5. Trupa…

- “JUDEȚEANA”… Flacara Muntenii de Sus și CSO Negrești, doua echipe cu pretenții la un loc pe podium, s-au neutralizat reciproc in prima etapa a returului, scor 1-1, in timp ce Comstar Vaslui și Sporting Banca și-au umilit adversarele. Derby-ul etapei a 12-a a Ligii 4, dintre Muntenii de Sus și CSO Negrești…