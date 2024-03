Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat realizarile din primele noua luni de mandat in 20 de puncte . Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat un bilanț impresionant al activitații sale in primele noua luni ale mandatului sau. Cu un portofoliu extrem de complex, Burduja a subliniat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dezvaluit bugetul alocat pentru Programul Electric Up 2 și a anunțat firmele din Romania care sunt eligibile pentru a obține finanțare de la stat. In cadrul Programului Electric Up 2, intreprinderile mici și mijlocii, inclusiv cele din sectorul HoReCa, vor putea…

- "In trimestrul III al anului trecut, luand in calcul preturile plafonate, deci cele platite efectiv de romani, Romania a avut al patrule cel mai ieftin gaz si a cincea cea mai ieftina energie electrica din Uniunea Europeana. Sunt datele Eurostat pe trimestrul III din 2023. Sunt curios daca aceste stiri…

- Ministerul Energiei va veni cu propuneri pentru eventuale ajustari ale Ordonantei 27/2022, care instituie schema pentru plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale, in urma unei analize tehnice, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la briefingul de la finalul sedintei…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat dupa sedinta de Guvern memorandumul aprobat de Executiv, menit sa realizeze serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bucuresti. ”Este o problem care treneaza. De cel putin 10, 15 ani s-a vorbit despre integrarea…

- Plafonarea facturilor la energie, prelungita pana in 2025. Ieșirea din schema de compensare și plafonare va fi etapizata Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat miercuri ca va extinde plafonarea facturilor la energie pana in martie 2025. In declarațiile sale, ministrul a subliniat intenția…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri ca intentioneaza sa pastreze schema de plafonare a preturilor din energie pana in martie 2025, el precizand ca datoria Minsterului Energiei catre furnizori este undeva la 2 miliarde de lei. Despre ce se va intampla dupa ce schema de plafonare…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja , deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…