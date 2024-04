Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat a confirmat ca romanii platesc printre cele mai mici tarife din Uniunea Europeana pentru energia electrica și gazele naturale, potrivit datelor din a doua jumatate a anului 2023. Gaze naturale: – Romania ocupa locul 3 in topul celor mai mici prețuri pentru consumatorii casnici, cu un tarif…

- Pretul mediu al unui litru de benzina continua sa creasca. Fata de luna trecuta, majorarea este de 3,2%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 7 lei si 28 de bani, si 7 lei si 40 de bani. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 1 %. La pompa, motorina…

- Va mai mira? Romania are cea mai ridicata rata din UE a deceselor cauzate de accidente rutiere, conform datelor disponinile. Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a crescut cu 4% in 2022, comparativ cu 2021, iar cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor…

- Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), arata datele Eurostat.Cele mai mari scumpiri sunt la sortimentul carne…

- Romania este din nou in topul european al scumpirilor! Tara noastra si Bulgaria inregistreaza cele mai mari cresteri de preturi la carne. Potrivit antena3.ro , datele publicate de Eurostat arata ca prețul la carne in Uniunea Europeana a crescut in luna februarie 2024 fața de aceeași perioada a anului…

- INS a facut anunțul. O rata a inflatiei cu doua cifre va fi greu de atins, din fericire, in perioada urmatoare, in prezent inregistrandu-se o panta descendenta, este de parere presedintele Institutului National de Statistica ( INS ), Tudorel Andrei. „In ceea ce priveste rata inflatiei , din fericire…

- In contextul preocuparilor generate de inflație in Romania, este important sa aducem in discuție mediul macroeconomic european și sa evaluam perspectivele pe termen lung ale economiei naționale. Cele mai recente date statistice referitoare la evoluția prețurilor in economie ridica multor analiști intrebarea…

- Inca o scumpire a carburanților la Petrom, luni dimineața. Asta dupa ce prețurile au mai crescut și saptamana trecuta, luni miercuri și vineri. Astfel, luni 29 ianuarie 2024, prețurile carburanților de la Petrom au crescut cu cate 4 bani pe litru. Precedenta scumpire a avut loc vineri, 26 ianuarie…