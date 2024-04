Stiri pe aceeasi tema

- O rata a inflatiei cu doua cifre va fi greu de atins, din fericire, in perioada urmatoare, in prezent inregistrandu-se o panta descendenta, este de parere presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. „In ceea ce priveste rata inflatiei, din fericire suntem pe o curba descendenta.…

- Datele preliminare publicate vineri de Eurostat arata ca rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat luna trecuta la 2,6%, in scadere de la 2,8% in ianuarie, desi analistii se asteptau la un nivel de 2,5% in februarie. Inflatia este acum mult sub nivelul de varf de 10,6% inregistrat in octombrie…

- Inflatia din Romania a fost de 7,3% dupa masuratorile europene, cea mai mare din Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat, biroul european de statistica. La mare departare, pe locul al doilea, se afla Estonia, cu o inflatie de 5%. Media europeana a inflatiei a fost de 3,1% in ianuarie.…

- Romania e campioana inflației ! Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata…

- In timp ce rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie (de la 3,4% la 3,1%), in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata datele publicate, joi, de Eurostat, potrivit…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si Uniunea Europeana a crescut in decembrie, comparativ cu noiembrie, iar Romania se numara printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In decembrie, rata anuala a…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si Uniunea Europeana a crescut in decembrie, comparativ cu noiembrie, iar Romania se numara printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.In decembrie,…