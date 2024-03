Preţul carburanţilor s-a majorat în ultimele 30 de zile Pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 5,1% in ultimele 30 de zile, in timp ce pretul mediu pentru un litru de motorina a crescut cu 3,2%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi cuprinse intre 7,10 lei si 7,24 lei, iar un litru de motorina standard costa la pompa intre 7,44 lei si 7,57 lei. In aceasta perioada, Romania se afla pe locul patru in Uniunea Europeana in topul tarilor cu cel mai mic pret atat la benzina, cat si la motorina, dupa Bulgaria, Cipru si Malta. Rador/FOTO imagine ilustrativa radioiasi.ro Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petrom, liderul pieței carburanților a ieftinit iar carburanții, joi 07 februarie 2024. Astfel, benzina standard este mai ieftina cu un ban, iar motorina standard are un preț mai mic cu 4 bani. Precedentele ieftiniri au avut loc saptamana trecuta, pe 1 și 2 martie, primele dupa o serie de 13 scumpiri…

- Petrom, liderul pieței carburanților din Romania, a scumpit din nou carburanții. De data aceasta s-a scumpit doar benzina standard, cu 4 bani pe litru. Este a 11-a scumpire din 18 ianuarie 2024. De atunci, prețurile au crescut cu 51 de bani pe litru in cazul benzinei și cu 44 de bani pe litru in cazul…

- Benzina și motorina de la Petrom s-au scumpit din nou joi dimineața, cu cate 8 bani pe litru, la o saptamana dupa ce prețurile au crescut cu 10 bani pe litru. Joia trecuta, Petrom a aplicat doua majorari de preț intr-o singura zi, o data cu 8 bani, apoi, cu inca doi bani. Scumpirea de joi 15 februarie…

- Petrom, liderul pieței carburanților din Romania, a scumpit semnificativ carburanții joi 08 februarie 2024. Este a șasea majorare de preț in ultimele trei saptamani. Astfel, prețul benzinei și motorinei a crescut cu 8 bani pe litru. Benzina s-a ieftinit marginal, cu 1 ban pe litru marți, 06 februarie.…

- Prețurile benzinei și al motorinei au crescut in luna ianuarie, in contextul in care o majorare a prețurilor carburanților genereaza creșterea costurilor in majoritatea domeniilor economice, iar scumpirile sunt transferate populației care platește mai mult pentru servicii și produse.Prețul mediu…

- Marirea din 1 ianuarie a accizei la benzina cu 36 de bani pe litru a facut ca Romania sa urce trei locuri in topul prețurilor europene pentru acest carburant, potrivit ultimelor date ale Comisiei Europene. Fix in 1 ianuarie 2024, Romania era cea mai ieftina țara la benzina și a doua cea mai ieftina…

- Inca o scumpire a carburanților la Petrom, luni dimineața. Asta dupa ce prețurile au mai crescut și saptamana trecuta, luni miercuri și vineri. Astfel, luni 29 ianuarie 2024, prețurile carburanților de la Petrom au crescut cu cate 4 bani pe litru. Precedenta scumpire a avut loc vineri, 26 ianuarie…

- Prețul carburanților, majorat de la 1 ianuarie 2024: Creșterea accizelor la benzina și motorina se va face in doua etape Prețul carburanților, majorat de la 1 ianuarie 2024: Creșterea accizelor la benzina și motorina se va face in doua etape Șoferii din Romania, lovitura financiara semnificativa in…