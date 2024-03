Încă o scumpire a carburanților la pompă Dupa ce la inceputul lunii martie au avut loc mai multe scaderi ale prețului la pompa al carburanților, astazi are loc și prima scumpire. Variațiile de preț nu sunt semnificative, dar ilustreaza un trend , la fel ca și scaderile anterioare. La Petrom, de exemplu, de la inceputul lunii martie prețul motorinei a scazut cu 14 bani/litru, iar cel al benzinei cu 9 bani/litru. Astazi, prețurile afișate la același distribuitor au fost cu 4 bani/litru mai mari decat cele de ieri. Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 1,9%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

