- Cu o saptamana inainte de Paște, creștin-ortodocșii sarbatoresc Floriile sau intrarea Domnului in Ierusalim. In țara noastra sunt numeroase obiceiuri și tradiții cu ocazia acestei mari sarbatori. Anul acesta, Floriile vor fi pe 28 aprilie.

- Pastorala de Paște a Cardinalului Lucian, Arhiepiscopul Bisericii Greco Catolice din Alba: Mesaj pentru credincioși Cardinalul Lucian, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Fagaraș, Arhiepiscop Major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, a transmis pastorala de Paște…

- Pensiile vor fi virate in avans in luna mai, inaintea sarbatorilor de Paste, in conturile pensionarilor urmand sa ajunga in zilele de 2-3 mai, iar prin Posta Romana, sa fie livrate pana in ziua de 3 mai, inclusiv, a declarat, joi, la Timisoara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Opresc, relateaza Agerpres.Ministrul…

- Plata pensiilor aferente lunii mai se va face inainte de Paști. Guvernul a adoptat in ședința de joi actele normative necesare, astfel ca peste noua milioane de lei vor fi direcționați in avans catre poșta și catre bancile comerciale cu care sunt incheiate convenții in acest sens. Sursa: RADOR Articolul…

- Minivacanța de Paște, prelungita și din cauza unei alte zile libere, de 1 Mai, vine cu schimbari importante in programul de lucru al instituțiilor publice. La Biroul Inregistrare decese al Direcției de Evidența a Persoanelor Timișoara, de exemplu, se va lucrau joi, sambata și luni.

- LISTA trenurilor speciale care vor circula in minivacanța de 1 Mai și de Paști. CFR anunța un program cu mai multe facilitați CFR Calatori anunța un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. Mai multe trenuri spre destinații turistice și facilitați vor fi puse la dispoziția calatorilor…

- Peste 22.000 de vizitatori au ajuns, in perioada 15-18 februarie 2024, la editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR), unde au fost prezente 175 de companii din 10 tari, cu oferte turistice din toate colturile lumii si pentru toate buzunarele, informeaza marti Romexpo, organizatorului…

- Celebrul violonist din Maramureș, Gabi Stangau, a murit intr-un accident de ATV, la doar doua zile dupa ce a sarbatorit implinirea varstei de 32 de ani. Evenimentul tragic s-a petrecut astazi in localitatea Dumbravița, la scurt timp dupa ce artistul susți