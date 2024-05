Stiri pe aceeasi tema

- Ceața este semnalata pe drumurile din județele Suceava, Hunedoara și Harghita. Pe șoselele principale, respectiv autostrada A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, se circula cu vizibilitate buna. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Traficul feroviar este oprit, luni, pe raza localitații Caiuți, județul Bacau, unde trenul a lovit un buldoexcavator. Șoferul utilajului a ramas incarcerat și a fost declarat decedat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul feroviar este oprit pe secția…

- Patru persoane au fost ranite, luni, dupa ce doua TIR-uri și o autoutilitara s-au ciocnit in Mehedinți. Traficul este oprit in zona localitații Gura Vaii. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, Porțile de Fier I, in zona localitații Gura Vaii, județul…

- Doua masini s-au ciocnit, joi seara, si apoi s-au rasturnat, in judetul Gorj, pe DN 67. O persoana este incarcerata, iar traficul in zona localitatii Scoarta este blocat.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67, localitatea Scoarta, judetul Gorj, s-a produs…

- Un accident a avut loc duminica, pe DN 2, in localitatea Afumati din judetul Ilfov, intre un autoturism si un autocamion, in urma caruia conducatorului autoturismului este incarcerat, inconstient. Politia anunta ca circulatia rutiera este restrictionata pe sensul de mers catre Bucuresti, valorile de…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe Autostrada A 1 Sibiu – Deva, intre localitațile Aurel Vlaicu și Oraștie, județul Hunedoara, din cauza apei adunate pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7, intre localitațile Aurel…

- Circulația rutiera se desfașoara pe un singur fir, alternativ, pe DN 7, la kilometrul 357, in zona localitații Oraștie, județul Hunedoara. Traficul este restricționat din cauza acumularii de apa pe carosabil, la intrarea pe A1 Sibiu-Deva, ca urmare a precipitațiilor. Se estimeaza reluarea traficului…