Baxuri cu carne sunt impraștiate pe A1, in zona localitații Șoimuș, județul Hunedoara, dupa un accident. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulația rutiera este restricționata pe a doua banda a autostrazii A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers catre Deva, la kilometrul 368, in zona localitații Șoimuș, județul […] Articolul Baxuri cu carne imprastiate pe autostrada A1 in vestul tarii, in urma unui accident a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .