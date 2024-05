Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, ca mostenitorii titularului de cont decedat au dreptul sa obtina furnizarea, de catre institutiile bancare, a informatiilor protejate de secretul bancar, pentru perioada anterioara decesului, numai in masura in care justifica scopul pentru care le pretind.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta, luni, intr-un comunicat de presa, ca a fost sesizata de Curtea de Apel Galati cu recurs in interesul legii referitor o chestiune de drept pentru care s-a constatat ca in jurisprundenta nu exista un punct de vedere unitar. ”In interpretarea art. 113, alin.…

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, aceasta va putea fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Curtea de Apel Constanta anunta final de cercetare judecatoreasca ndash; in faza camerei preliminare in dosarul 352 36 2023 a1 in care Cristian Radu, primar al municipiului…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a pierdut definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul cu Agentia Nationala de Integritate, el fiind obligat de judecatori sa plateasca suma de 42.000 de euro, considerata avere nejustificata, transmite Agerpres. In februarie 2016, ANI anunta ca a constatat…

- Lovitura pentru Viorel Hrebenciuc. Fostul deputat a pierdut definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul cu Agentia Nationala de Integritate, el fiind obligat de judecatorii sa plateasca suma de 42.000 de euro, considerata avere nejustificata. In februarie 2016, ANI anunta ca a constatat…

- Grigore Bradea, primarul comunei Chiuza a pierdut la Curtea de Apel Cluj procesul in care a contestat raportul de evaluare in baza caruia Agenția Naționala de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil cu funcția pe care o deține. Sentința nu este definitiva și a fost atacata, in urma cu doar cateva…

- „Minuta deciziei civile nr. 77: Admite recursul declarat de recurenta Inspectia Judiciara impotriva hotararii nr. 3P din 17 mai 2023 pronuntate de Consiliul Superior al Magistraturii – Sectia pentru judecatori in materie disciplinara, in dosarul nr. 18/P/2019. Caseaza hotararea atacata si, rejudecand,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, luni, un recurs in interesul legii, stabilind ca drepturile salariale ale politiei locale nu trebuie sa fie in acelasi cuantum cu drepturile personalului de specialitate al primarului, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al ICCJ, Curtea de Apel…