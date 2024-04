Stiri pe aceeasi tema

- Restricții de circulație au fost impuse miercuri pe Autostrada A3 intre Campia Turzii și Targu Mureș. In zona se desfașoara o lucrare, anunța autoritațile, potrivit mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca miercuri, pana la ora 15.00, „se efectueaza…

- La nivel national, circulatia rutiera se desfasoara pe un carosabil partial umed, cu vizibilitate buna, valorile de trafic fiind reduse. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in cursul noptii, a crescut debitul raului Suceava iar podul provizoriu creat peste…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe Autostrada A 1 Sibiu – Deva, intre localitațile Aurel Vlaicu și Oraștie, județul Hunedoara, din cauza apei adunate pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7, intre localitațile Aurel…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe Autostrada A 1 Sibiu – Deva, intre localitațile Aurel Vlaicu și Oraștie, județul Hunedoara, din cauza apei adunate pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7, intre localitațile Aurel…

- Traficul este blocat luni dimineața pe autostrada A3, in județul Cluj, din cauza unui accident.Traficul este oprit pe Autostrada A3 pe sensul dinspre Gilau catre Nadașelu, la kilometrul 56, in județul Cluj. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in accident…

- Transport agabaritic cu traseu prin județul Alba. Camion de mare tonaj, insoțit de echipaje de poliție rutiera Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca joi, de la ora 14.00, se va efectua un transport agabaritic pe un traseu ce cuprinde și județul Alba. Este vorba…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A 1 București-Pitești, de la kilometrul 13+500 de metri, pana la intrarea in DN Centura București, traficul autovehiculelor este blocat de mai multe autocamioane ale transportatorilor rutieri care protesteaza,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A 1 București-Pitești, de la kilometrul 13+500 de metri, pana la intrarea in DN Centura București, traficul autovehiculelor este blocat de mai multe autocamioane ale transportatorilor rutieri care protesteaza,…