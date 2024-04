Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea Sarbatorilor Pascale prilejuiește continuarea unei frumoase tradiții, la Targoviște: Calea Luminii. 2025 de candele vor fi aprinse anul acesta, in data de 2 mai, in Piața Mihai Viteazul, in cadrul evenimentului inițiat de pictorul Mihai Șerbanescu și ajuns la a 25-a ediție. Targovișteni și…

- La ieșirea din Municipiul Targoviște spre Gaești, pe un teren proprietate a primariei, a inceput construirea Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR. Este unul dintre primele obiective de acest gen din țara valoarea investiției depașind…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, Primaria Municipiului Moreni a reprogramat pentru vineri, 22 martie, activitațile incluse sub genericul „Atelier de Creație”. In Parcul Central vor fi organizate standuri de pictura pe fața, de graffiti, de pictura pe panza și modelare. Nu vor lipsi…

- Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor lanseaza un concurs de proiecte adresat grupurilor parohiale de tineret din cuprinsul Arhiepiscopiei Iasilor (județele Iași, Botoșani și Neamț). Invitați in matinalul de la Radio Romania Iași, Emanuel Buta, Director de Program in cadrul…

- „Dragobete cu iubire” este numele spectacolului organizat de Centrul Județean de Cultura ieri dupa-amiaza, in Amfiteatrul Liceului de Arte „Balașa Doamna”. Orchestra Populara „Chindia”, dirijor Ionuț Dumitrescu și interpreți de muzica populara le-a cantat celor prezenți despre iubire, cel mai inalțator…

- Odata cu Miercurea Cenușii, in ziua de 14 februarie a inceput Postul Paștelui și pentru credincioșii romano-catolici. In ziua sarbatorii toate bisericile cultului din municipiu ... The post POSTUL MARE La slujba de Miercurea Cenușii credincioșii au fost invitați la tacere first appeared on Informatia…

- Biblioteca Aman gazduiește joi, evenimentul „Intalniri culturale intru cuvant” organizat de catre Biblioteca „Antim Ivireanul” Valcea și Liga Scriitorilor „Valeriu Anania”, Sucursala Valcea.Intalnirea va avea loc in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, incepand cu ora 11.00, și reprezinta un omagiu adus scriitorilor…